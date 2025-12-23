Родительское собрание на тему безопасности детей прошло в Солнечногорске

Лицей № 7 в Солнечногорске принял окружное родительское собрание, где центральной темой стала комплексная безопасность детей. Участники встречи рассмотрели проблему дорожной безопасности и антитеррористической защищенности юного поколения.

На встрече выступили заместитель начальника отдела ГИБДД по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов, а также представители ОМВД и Росгвардии. Эксперты рассказали о принципах антитеррористической безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях, обратившись к взрослым с призывом усилить надзор за детьми на время школьных каникул.

«Безопасность наших детей — это безусловный приоритет и общая ответственность. Мы продолжаем системно работать над повышением осведомленности родителей и детей. В Московской области стартовали профилактическое мероприятие „Зимние каникулы“, в рамках которых сотрудники Госавтоинспекции проводят тематические уроки, интерактивные занятия и профилактические беседы в образовательных учреждениях округа», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Профилактические встречи с родителями по теме детской безопасности организуются в муниципалитете систематически.