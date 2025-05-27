Родительский комитет школы № 12 в Жуковском победил во всероссийском конкурсе

Фото: Родительский комитет школы № 12 г. о. Жуковский

В национальном центре «Россия» состоялось IV заседание Всероссийского родительского комитета. В 2025 году на конкурс поступило восемь тысяч заявок из 89 регионов страны. Среди них выявили лучшие, в том числе коллектив школы № 12 в Жуковском.

Денежные премии получили 1015 проектов из 85 субъектов Российской Федерации.

Родительский комитет школы № 12 в Жуковском представил инициативу «Научный вектор: родительско-школьный альянс» по направлению «Научное познание». В проект включили разработку моделей, создание школьного научного сообщества и мероприятия, направленные на сотрудничество с социальными партнерами, педагогами и родителями.

На реализацию проекта выделили 490 тысяч рублей. В школу закупят современное оборудование для проведения научно-исследовательских работ. Команда проекта уверена, что важно воспитывать культуру непрерывного самообразования.

Организатором конкурса является Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения России.