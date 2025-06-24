Родительский день прошел в лагере «Изумрудный» в Шатуре
В лагере «Изумрудный» в Шатуре прошел родительский день. В эту смену, которая началась 9 июня, отдохнут 80 ребят со всего Подмосковья и Москвы.
Ольга и Тахир не видели сына две недели, поэтому с удовольствием приехали на родительский день.
«Режим настроенный, физическая подготовка не проседает в летние каникулы, общение, социализация и хорошее настроение у ребенка, правильное питание. Мы все это смотрели и выбирали. Все нас устроило», — сказал папа воспитанника лагеря «Изумрудный» Тахир.
Программы в лагере насыщенные — танцы, песни, рисование и спорт. Как и в пионерские времена, проводятся костры и линейки. Основная задача вожатых — заинтересовать ребят. Опыт и традиции сформированы более чем за полувековую историю лагеря.
«В этом году лагерю исполняется 55 лет. Здесь много прошло поколений. Его как родители, так и дети очень полюбили и готовы сюда в дальнейшем приезжать», — сказал директор лагеря «Изумрудный» Дмитрий Бывшев.
Инфраструктура лагеря обширна: здесь есть стадион, пляж, летняя эстрада, клуб. Всего в этом году будут организованы три смены. Путевки для своих детей уже приобрели более 200 родителей.