Родительский день прошел в лагере «Изумрудный» в Шатуре

В лагере «Изумрудный» в Шатуре прошел родительский день. В эту смену, которая началась 9 июня, отдохнут 80 ребят со всего Подмосковья и Москвы.

Ольга и Тахир не видели сына две недели, поэтому с удовольствием приехали на родительский день.

«Режим настроенный, физическая подготовка не проседает в летние каникулы, общение, социализация и хорошее настроение у ребенка, правильное питание. Мы все это смотрели и выбирали. Все нас устроило», — сказал папа воспитанника лагеря «Изумрудный» Тахир.

Программы в лагере насыщенные — танцы, песни, рисование и спорт. Как и в пионерские времена, проводятся костры и линейки. Основная задача вожатых — заинтересовать ребят. Опыт и традиции сформированы более чем за полувековую историю лагеря.