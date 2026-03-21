Родительские комитеты соревновались в креативности на конкурсе в Серпухове

Творческие семьи, педагоги и ученики собрались в Серпухове на муниципальном этапе конкурса «Секреты дружного класса». Участники представили свои достижения в трех номинациях, продемонстрировав единство и взаимопонимание.

В программе приняли участие команды из образовательных организаций городского округа Серпухов. Родители вместе с детьми подготовили номера с песнями, танцами, театрализованными сценками и стихами. Жюри оценивало портфолио, творческие визитки и интернет-ресурсы.

«Мы увидели высокий уровень артистизма и слаженной работы, — отметила депутат окружного Совета Мария Арсеньева. — Такие встречи укрепляют связь между семьей и школой».

Почетными гостями стали депутат Надежда Еремина, заместитель председателя Комитета по образованию Наталья Ролева, председатель совета местного отделения «Движения Первых» Елена Турик, специалист Мария Сафроний, муниципальный координатор проекта «Навигатор детства» Яна Серова.

Победителей и призеров наградили по возрастным параллелям. Партнеры конкурса — Приокско-Террасный заповедник, Дом культуры поселка Большевик, Центр школьного развивающего туризма и Серпуховский историко-художественный музей — подготовили специальные призы для участников.