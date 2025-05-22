Родительские комитеты Подмосковья выиграли во всероссийском конкурсе проектов

На заседании всероссийского родительского комитета при Минпросвещения России 21 мая подвели итоги конкурса инициатив и определили лучшие проекты. Из Подмосковья победителями стали 22 школы. Об этом сообщили в региональном Минобразования.

«Один проект получит денежную премию в размере двух миллионов рублей, шесть проектов — до миллиона рублей, а 15 проектов отмечены премией от 200 до 500 тысяч рублей», — уточнила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Подмосковье оказалось в топ-5 регионов по количеству заявок. Регистрацию здесь прошли 318 учреждений.

В ведомства добавили, что в Московской области существует родительский комитет при Минобразования МО. Коллектив разрабатывает и внедряет лучшие практики, вносит предложения по воспитанию и обучению детей.

Также для активных родителей организуют мероприятия. Например, этой весной прошел региональный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых». В нем приняли участие 1,5 тысячи команд из 55 округов.