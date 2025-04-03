Родительские комитеты Подмосковья подали 318 заявок на всероссийской конкурс
Родительские комитеты Подмосковья приняли участи во всероссийском конкурсе инициатив общества «Знание». Они представили 318 проектов.
Прием заявок на конкурс завершился. Всего в этом году из 89 регионов подали 8,3 тысячи проектов. Из них 4,6 тысячи успешно прошли техническую экспертизу.
Подмосковье оказалось среди лидеров по количеству заявок. Комитеты направили 318 проектов.
«Всего в конкурсе участвуют 7 460 школ, а 2 445 учебных заведений, которые подавали заявки в прошлом сезоне, доработали проекты и снова приняли участие», — добавили в Минобразования Подмосковья.
По итогам конкурса лучшие инициативы получат финансирование в размере от 200 тысяч до одного миллиона рублей. Победителей объявят не позднее 30 мая.
Конкурс запустили по поручению президента. На его реализацию выделили один миллиард рублей. В первом сезоне приняли участие более пяти тысяч школ, а победителями стали 200 родительских комитетов.