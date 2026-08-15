Родительская приемка оценила качество капремонта школы № 14 в Коломне

В рамках народной программы «Единой России» в Коломне прошла родительская приемка школы № 14 на улице Зайцева, где завершается капитальный ремонт образовательного учреждения 1939 года постройки. Родители совместно с депутатами, педагогами и представителями администрации оценили качество обновления, безопасность и удобство помещений, которые после ремонта смогут принять до 530 учеников с первого по девятый класс.

Капитальный ремонт школы был инициирован по наказам жителей, которые в 2021 году внесли это предложение в Народную программу. Как отметила депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева, преобразования в образовательной сфере стали возможны благодаря активности граждан, чьи пожелания легли в стратегический документ исполнения. За последние пять лет в Московской области обновили около 500 объектов образования и построили более 300 школ и детских садов.

Здание школы, расположенное в исторической части Коломны, требовало обновления с сохранением архитектурной уникальности. Наиболее сложными работами стали замена деревянных перекрытий на бетонные, а также обработка фасадов специальным лаком для защиты старой кирпичной кладки без изменения внешнего облика, что обусловлено требованиями к объектам в исторической зоне. Внутри были перепланированы помещения: библиотека превращена в три учебных кабинета, в спортивном зале оборудованы отдельные раздевалки и душевые, обновлен актовый зал со сценой и гримерной.

Родители, среди которых были выпускники школы, дали высокую оценку обновленным помещениям. Жительница Коломны Светлана Козич, чьи дочери пойдут во второй и пятый классы, отметила комфорт и красоту кабинетов, сохранивших просторность.

В настоящее время на объекте завершаются отделочные работы, установка розеток и датчиков, благоустройство территории и укладка брусчатки. Для занятий физкультурой школьники смогут использовать площадки конькобежного центра «Коломна», расположенного в шаговой доступности. Первого сентября обновленная школа примет учеников.