Родительская комиссия проверила школу и детсад Воскресенска к учебному году

Накануне Дня знаний активисты партии «Единая Россия» вместе с родителями осмотрели состояние школы № 13 и детского сада № 12 «Радуга» в городском округе Воскресенск. Комиссия проверила качество ремонта, оснащение и безопасность учебных заведений.

В раках ежегодной всероссийской акции «Родительская приемка» и партийного проекта «Новая школа» депутаты совместно с родителями оценили готовность школы № 13 и детского сада № 12 «Радуга» в Воскресенске к 1 сентября. Отдельное внимание при обходе учреждений образования уделили качеству ремонта: осмотрели новую крышу и ограждение. Комиссия нарушений не нашла.

«Также с родителями проверили соблюдение санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

Напомним, партийный проект «Новая школа» создан для развития и поддержки системы общего, дополнительного и профессионального образования.

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