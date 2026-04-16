Родителям выпускников показали работу пункта проведения экзаменов в Подольске

В школе «Бородино» состоялась встреча с родителями по вопросам предстоящих экзаменов. Для гостей организовали два формата.

В актовом зале выступили учителя математики и русского языка, а также психолог, который рассказал, как снять напряжение перед экзаменами. Отдельно поговорили о днях открытых дверей и о возможности пересдать экзамен.

Также педагоги наглядно показали, как устроена работа пункта проведения ОГЭ изнутри. Родители смогли на себе попробовать процедуру: правильно заполнить экзаменационный бланк и даже ответить на несколько тестовых вопросов по географии. Это помогло взрослым лучше понять, с чем сталкиваются их дети, и снизить собственный уровень тревоги.

Такие встречи проходят в разных школах городского округа, чтобы каждая семья выпускника чувствовала себя увереннее в период аттестации.