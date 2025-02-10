Родителям в Дмитрове напомнили правила безопасности для детей в каникулы

В Инженерной школе в Дмитрове прошло расширенное родительское собрание «Неделя безопасности» под девизом «Разговор о важном: безопасное детство — наша общая задача». На мероприятии обсудили множество актуальных вопросов в преддверии февральских каникул.

В собрании приняли участие руководители служб и ведомств, директора школ, их заместители по воспитательной работе, советники по воспитанию, педагоги-психологи, социальные педагоги и родители.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы наши дети были максимально здоровыми и счастливыми. Мы можем достичь этого только совместными усилиями, взаимодействуя друг с другом и действуя комплексно», — отметила начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова.

На собрании обсудили множество вопросов: как научить ребенка ответственно относиться к окружающим, как помочь предвидеть и распознать опасности, модели поведения в экстремальных ситуациях.

Спикеры рассказали, что важно общаться с детьми, уметь их слушать и понимать, а также сопереживать и интересоваться жизнью.

После каникул родительские собрания на тему безопасности детей пройдут во всех школах муниципалитета.

«Обсуждение тем, связанных с формированием у детей ответственного отношения к себе и окружающим, правил личной безопасности и поведения в экстренных ситуациях, крайне актуально в современных условиях», — прокомментировала Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.