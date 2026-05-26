Родителям Подмосковья напомнили об онлайн-оформлении справки в детский лагерь

Родителям Подмосковья напомнили о возможности онлайн-оформления справки в детский лагерь. Этот документ необходим для организации отдыха ребенка. Его можно получить с помощью приложения «Добродел».

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, для подачи заявки нужно открыть приложение, авторизоваться через ЕСИА и перейти в раздел «Услуги» — «Здоровье» — «Медкарта» — «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ».

В форме необходимо выбрать нужный документ. Это могут быть справки для получения путевки в санаторий, для посещения бассейна, прививочный сертификат, санаторно-курортная карта для детей и другие.

Готовые документы отобразятся в цифровой медицинской карте. Их можно скачать, распечатать и предъявить в лагере.

