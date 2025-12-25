Родителям новорожденных малышей в Подольске вручили комплекты одежды

Сотрудники медучреждения приготовили сюрприз для каждой мамы, которая родила ребенка в последний месяц года.

«В этом году это первые декабрята. Мы начинаем с сегодняшнего дня выписывать первых декабрят в замечательных новогодних костюмчиках», — сказала заведующая отделением Марина Гладкова.

Одной из первых стала Анна Богачева. У нее родилась дочка. На выписку пришел муж Максим. Это праздничное событие совпало с годовщиной их свадьбы.

«Само по себе событие очень приятное. У нас родилась долгожданная дочка, и еще дополнительно ко всему нам подарили такой наряд», — сказал Максим Богачев.

Акция проводится в Подольском роддоме уже третий год. В 2024 году выписали 25 декабрят.