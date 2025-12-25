Родителям новорожденных малышей в Подольске вручили комплекты одежды
Сотрудники Подольского роддома поздравили родителей с рождением малышей. Они подарили новорожденным красивые костюмы.
Сотрудники медучреждения приготовили сюрприз для каждой мамы, которая родила ребенка в последний месяц года.
«В этом году это первые декабрята. Мы начинаем с сегодняшнего дня выписывать первых декабрят в замечательных новогодних костюмчиках», — сказала заведующая отделением Марина Гладкова.
Одной из первых стала Анна Богачева. У нее родилась дочка. На выписку пришел муж Максим. Это праздничное событие совпало с годовщиной их свадьбы.
«Само по себе событие очень приятное. У нас родилась долгожданная дочка, и еще дополнительно ко всему нам подарили такой наряд», — сказал Максим Богачев.
Акция проводится в Подольском роддоме уже третий год. В 2024 году выписали 25 декабрят.