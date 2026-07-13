Родителям напомнили об ответственности за детей на улице ночью в Чехове

В Московской области действует ограничение на нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. В летний период для детей до 16 лет время ограничения начинается с 23:00.

На территории округа, как и во всем регионе, детям до 16 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей в ночное время.

Ограничение действует с 22:00 до 06:00 в период с сентября по апрель. С мая по август, а также во время новогодних праздников время начала действия запрета переносится на 23:00.

Правило распространяется на улицы, площади, парки, общественный транспорт, развлекательные и культурные учреждения, а также на другие места массового пребывания людей.

Подростки в возрасте от 16 до 18 лет могут находиться на улице без сопровождения взрослых до 23:00 в течение всего года.

Сопровождать ребенка в ночное время может только родитель, законный представитель, опекун или попечитель. Именно они несут ответственность за безопасность и соблюдение прав несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации.