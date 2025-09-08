Родителям из Подмосковья напомнили процесс регистрации новорожденных

Зарегистрировать новорожденного ребенка в Подмосковье новоиспеченные родители могут прямо в палате. В последнее время к этому событию мамы и папы стали подходить творчески. В регионе зафиксировали тренд на старославянские имена.

«Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена — Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Кроме того, популярность набрали и имена-двойники Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и т. д.

Также ведомстве напомнили, что регион предоставляет новоиспеченным мамам и папам поддержку — 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье» с детскими предметами на первый год жизни.

Подробнее о родах по ОМС можно узнать на портале.