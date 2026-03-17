Родителям дошкольников в Одинцове рассказали о методах воспитания
Просветительское мероприятие прошло на базе Одинцовской гимназии № 14. Взрослые приняли участие в практических занятиях и обменялись опытом друг с другом.
Участники узнали, как игры с мячами помогают развивать мелкую моторику рук, улучшают внимание и концентрацию. Практическое занятие позволило родителям попробовать самостоятельно освоить базовые упражнения и научиться играть вместе с детьми дома.
Педагог-психолог раскрыл основные принципы гармоничного эмоционального развития малышей и представил методику изучения окружающего мира с использованием простых материалов: ниточек, веревочек, стаканчиков, которые помогают детям развить творческое мышление и пространственное воображение.
Учителя-логопеды продемонстрировали эффективные игровые методы формирования правильной артикуляции звуков и улучшения коммуникативных способностей ребенка. Родители смогли опробовать предложенные методики непосредственно в ходе занятия.