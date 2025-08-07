Родители в Сергиевом Посаде поучаствовали в приемке школ к учебному году

На приемку школ в Сергиевом Посаде пригласили родителей и муниципальных депутатов. Комиссия проверила пищеблоки, спортивные и актовые залы, учебные классы и библиотеки.

Муниципальные депутаты, представители администрации и силовых структур проверили школы в рамках проекта «Родительская приемка». Они осмотрели входные группы, чердачные помещения, пищеблоки, классы, спортивные и актовые залы, медицинские кабинеты и библиотеки. В каждом образовательном учреждении выполнили косметический ремонт. На эти мероприятия выделили более 15 миллионов рублей из бюджета муниципалитета.

Депутаты и общественники побывали в школе № 6 на Железнодорожной улице и № 7 на Вознесенской.

В школе № 7 обучают детей с особенностями развития по адаптированным образовательных программам. Здесь особое внимание уделили соблюдению техники безопасности. Родители и депутаты убедились, что в учреждении оборудованы кабинеты и благоустроена территория для комфорта учащихся.

В школе № 6 поэтапный ремонт длится несколько лет. В 2023 году здесь заменили кровлю и все окна, а в 2024 отремонтировали третий этаж. В этом году приведут в порядок второй этаж. Подрядчик укладывается в срок до 25 августа.

Аналогичные приемки пройдут во всех образовательных учреждениях округа. В этом году откроются 28 школ, а за парты сядут свыше 26 тысяч учеников, 2164 из них — первоклассники.