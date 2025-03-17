Родители в Балашихе приняли участие в пробном ЕГЭ по базовой математике

Всероссийский день сдачи ЕГЭ родителями, организованный в рамках ежегодной акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошел в школах Балашихи. В этом году мероприятие прошло в девятый раз. В нем также поучаствовали муниципальные депутаты, представители Московской академии предпринимательства.

Участники акции прошли через все этапы реального ЕГЭ: регистрацию, сдачу личных вещей, заполнение бланков, контроль и написание сокращенной версии экзаменационной работы по базовой математике. Цель мероприятия — снизить уровень стресса у выпускников и их родителей, а также познакомить с процедурой проведения экзамена.

«Мне, как человеку, выпускавшемуся из школы до введения ЕГЭ, было крайне интересно увидеть, как организован этот экзамен. Я хотела лично прочувствовать, что это такое, чтобы лучше понимать, через что проходят современные выпускники», — поделилась муниципальный депутат Марина Жирова.

В 2025 году родители проверили свои знания по базовой математике — одному из двух обязательных предметов для получения аттестата. Сокращенный вариант экзаменационной работы длился один час и позволил участникам ознакомиться с типами заданий, встречающихся на настоящем ЕГЭ.

Отметим, что акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится ежегодно с 2016 года и направлена на снижение психологического напряжения у выпускников и их родителей, а также на знакомство с процедурой проведения экзамена. В 2024 году в акции приняли участие 95 тысяч человек по всей стране.