Родители учеников проверили готовность школы № 35 в Подольске к учебному году

В Подольске состоялся визит родителей учеников и депутата Совета депутатов округа Елены Корастылевой в школу № 35 на улице Генерала Стрельбицкого, 5а. Участники высоко оценили готовность учебного заведения к новому учебному году, в котором более 1400 ребят начнут обучение.

К приему учащихся завершены ремонтные работы, проведена дезинфекция раздевалок и столовой, а медицинские кабинеты оснащены всем необходимым. В ближайшие дни планируется завершение работ по замене обшивки кресел в актовом зале. После обновления прорезиненного покрытия на стадионе школьники уже начали заниматься футболом.

Во время проверки особое внимание было уделено качеству проведённых ремонтных работ, соблюдению санитарно-гигиенических норм, а также вопросам пожарной и антитеррористической безопасности. Проверили состояние школьных территорий на чистоту и порядок, а также функционирование спортивных площадок и новое оборудование для проведения спортивных мероприятий.

«Школе уже седьмой год, а она как новая. Безопасность и подготовка учителей на высоком уровне. Я часто прихожу сюда и вижу, насколько ответственно люди выполняют свою работу. Преподаватели высококвалифицированные и доступно обучают наших детей, это видно по оценкам ребят. Кадетский класс, где учится моя дочь, очень сильный», — отметил родитель Евгений Гончаренко.

Напомним, что с 2020 года во всех школах Подмосковья реализуется проект «Родительский контроль» по питанию. В рамках этого проекта родители могут попробовать еду, убедиться в ее качестве и увидеть открытую часть пищеблока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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