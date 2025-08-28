Родители учеников проверили готовность к 1 Сентября гимназии № 2 в Красногорске

Традиционная приемка школ продолжается в Красногорске. Накануне готовность к новому учебному году оценили в гимназии № 2.

Участие в комиссии приняли муниципальный депутат Ирина Штейнберг и родители школьников. Они осмотрели новое оборудование в кабинете физики.

«Ребенок у меня учится в лицейском классе. Соответственно, как мама, очень довольна тем, что кабинет оснащен», — прокомментировала мама ученика Татьяна Симоненкова.

Кроме того, родители побывали в спортивном зале. Недавно здесь завершили капитальный ремонт.

«Более восьми миллионов рублей у нас ушло на ремонт. Это бюджет городского округа Красногорск. Также частично отремонтировали школьный стадион с заменой покрытия, заменой трибун, навесов и табло», — добавила Ирина Штейнберг.

Отметим, что родительские приемки регулярно проводят в гимназии.