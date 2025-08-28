Родители учеников проверили готовность к 1 Сентября гимназии № 2 в Красногорске
Традиционная приемка школ продолжается в Красногорске. Накануне готовность к новому учебному году оценили в гимназии № 2.
Участие в комиссии приняли муниципальный депутат Ирина Штейнберг и родители школьников. Они осмотрели новое оборудование в кабинете физики.
«Ребенок у меня учится в лицейском классе. Соответственно, как мама, очень довольна тем, что кабинет оснащен», — прокомментировала мама ученика Татьяна Симоненкова.
Кроме того, родители побывали в спортивном зале. Недавно здесь завершили капитальный ремонт.
«Более восьми миллионов рублей у нас ушло на ремонт. Это бюджет городского округа Красногорск. Также частично отремонтировали школьный стадион с заменой покрытия, заменой трибун, навесов и табло», — добавила Ирина Штейнберг.
Отметим, что родительские приемки регулярно проводят в гимназии.