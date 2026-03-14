Родители учеников из Химок поддержали детей сдачей экзаменов

В лицее № 12 городского округа Химки прошла региональная акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». В течение двух дней мамы и папы учеников 9 и 11 классов пробовали себя в роли выпускников.

Взрослые проходили экзаменационное тестирование в формате, максимально приближенном к настоящему. Перед началом им объяснили правила проведения экзамена и порядок заполнения бланков, чтобы родители могли полностью погрузиться в процесс.

Участников поддержали депутаты «Единой России» — Галина Болотова, Александр Васильев и директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

«Такие акции помогают родителям лучше понять, через что проходят дети во время экзаменов, и поддержать их в этот важный период», — отметила Галина Болотова.

После тестирования участники поделились впечатлениями и задали вопросы педагогам.

«Важно, чтобы родители были вовлечены в образовательный процесс и чувствовали себя партнерами школы», — сказала Юлия Ишкова.

Акция направлена на то, чтобы сделать систему итоговой аттестации более понятной и открытой для семей. Подобные встречи также помогают создавать безопасную и комфортную среду в учебных заведениях.