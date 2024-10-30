Сегодня 22:35 Родители школьников в Истре проверили питание в образовательных учреждениях Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра
Папы школьников из Истры участвуют в проекте по контролю школьного питания. Они изучают меню и оставляют отзыв.
Чаще всего проверяют еду в учебных заведениях мамы, но в последнее время присоединяются и папы. Один из них попробовал щи, плов, салат оливье и компот. Ему понравилось, и он написал об этом в школьном журнале отзывов.
Проект «родительской контроль» проходит во всех школах и детсадах округа. Оценить меню своего ребенка может любой желающий. Для этого нужно лишь записаться у воспитателя или учителя.
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Андрей Воробьев отметил, что нужно уделять внимание качественному питанию школьников.
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