Родители школьников в Истре проверили питание в образовательных учреждениях

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Папы школьников из Истры участвуют в проекте по контролю школьного питания. Они изучают меню и оставляют отзыв.

Чаще всего проверяют еду в учебных заведениях мамы, но в последнее время присоединяются и папы. Один из них попробовал щи, плов, салат оливье и компот. Ему понравилось, и он написал об этом в школьном журнале отзывов.

Проект «родительской контроль» проходит во всех школах и детсадах округа. Оценить меню своего ребенка может любой желающий. Для этого нужно лишь записаться у воспитателя или учителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно уделять внимание качественному питанию школьников.

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