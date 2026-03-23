Родители школьников в Дмитрове сдали пробные ЕГЭ и ОГЭ

В Дмитровском округе 17 марта прошла акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Участие в очном и онлайн-формате приняли более 5 000 человек — школьники, родители и педагоги.

Мероприятие организовало управление образования округа. Центральной площадкой стала Дмитровская средняя школа № 9. От имени главы округа Михаила Шувалова участников приветствовала его заместитель Ирина Костышина.

В этом году родители могли не только наблюдать за процессом, но и сами попробовать сдать экзамен в формате ОГЭ и ЕГЭ вместе с детьми. В акции задействовали все школы округа.

Перед началом участникам рассказали о системе организации экзаменов, развеяли популярные мифы о ГИА. Для родителей и выпускников провели экскурсию по пункту проведения экзаменов, показали систему видеонаблюдения.

Затем участники прошли все этапы настоящего экзамена: от рамки металлоискателя до заполнения бланков. Им предложили сокращенные варианты работ по русскому языку в формате ОГЭ и по математике базового уровня в формате ЕГЭ.

Мама выпускницы Елена Дорошенко поделилась впечатлениями: «Стала участницей акции, чтобы попробовать на себе, как это есть на самом деле. Оказалось, не страшно! Сдача ГИА — этап жизни, который надо просто пройти. Главное — чтобы у ребенка были поддержка и понимание со стороны семьи».

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что, когда родители на собственном опыте понимают, как проходит экзамен, они могут лучше поддержать своих детей, развеять страхи и мифы.

«Это укрепляет доверие к системе образования и помогает школьникам чувствовать себя увереннее. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы, которые делают образовательный процесс прозрачнее и человечнее», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Результаты работ направят участникам на электронную почту.