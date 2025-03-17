Родители школьников в Дмитрове приняли участие в акции по сдаче ЕГЭ

Всероссийская акция «На все 100 сдаем вместе» прошла в муниципалитете уже в девятый раз. Участвовать в ней могли все желающие родители школьников.

В этом году основной площадкой стал ППЭ № 621, расположенный в Дмитровской школе № 3. Родители сдавали экзамен по математике базового уровня. Перед началом для взрослых провели небольшую экскурсию по ППЭ, чтобы они могли ознакомиться с обстановкой. Мобильные телефоны и сумки участники оставляли в специально отведенных местах.

Впервые за девять лет проведения акции в округе контрольно-измерительные материалы распечатали прямо в присутствии родителей, полностью воспроизведя процедуру настоящего ЕГЭ. На выполнение 12 заданий по математике отводился один час, однако некоторые участники справились с заданиями уже через двадцать минут.

Начальник управления образования администрации округа Татьяна Малинникова рассказала, что главная задача акции — дать родителям возможность самим прочувствовать, что такое ЕГЭ, задать все интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что родители смогли увидеть, что экзамен — это не испытание, а четко организованный процесс, направленный на объективную оценку знаний выпускника.

По окончании экзамена каждый участник получил сертификат с указанием набранных баллов.