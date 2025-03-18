Родители школьников в Чехове приняли участие в акции по сдаче пробного ЕГЭ⠀

Почувствовать себя в роли выпускника смогли родители учеников школ муниципалитета. Для взрослых организовали тестовую сдачу ЕГЭ, где процедура проведения и вопросы были аналогичны единому государственному экзамену. ⠀
Такой формат позволяет родителям понять, на какие темы при подготовке стоит обратить особое внимание. В этот раз мамы и папы сдавали математику базового профиля.
«Все пять пунктов сдачи экзаменов были оснащены в соответствии с необходимыми требованиями. Наша команда состоит из более чем 300 организаторов и руководителей пунктов, прошедших обучение на всех уровнях — от федерального до муниципального», — подчеркнула начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева.
Мать одиннадцатиклассника Маргарита Овсянникова рассказала, что на пробный ЕГЭ ее и других родителей пригласила классный руководитель. «Мы окунулись в эту атмосферу, прочувствовали всю процедуру сдачи экзаменов в современных реалиях на себе», — поделилась Маргарита.
Акция продолжится в округе. В других школах Чехова также будут организованы пункты сдачи экзаменов для родителей по различным предметам.
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