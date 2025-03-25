Родители школьников Серпухова приняли участие в областном конкурсе

Муниципальный этап областного конкурса «Секреты дружного класса» завершился в Серпухове. Участники состязались в эффективности и креативности работы родительских комитетов в школах.

Конкурс провели в Центре внешкольной работы. Организовали турнир представители «Движения первых» и всероссийского проекта «Навигатор детства».

Участниками стали команды детей и родителей из Серпухова, Протвина и Пущина. Всего восемь сборных по 15 человек.

Они прошли три этапа: презентовали выставку, защитили авторский проект и поучаствовали в конкурсе визитных карточек.

Победителем конкурса стали команды из Губернского колледжа, Центра образования, лицея в Протвине, а также Куриловской гимназии. Второе место заняли сборные из образовательного комплекса в Пущине, «Эффективной школы» и Дашковской школы.

Бронзовыми призерами оказались команды из школы № 3 и гимназии № 1.