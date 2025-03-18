Родители школьников сдали пробный ЕГЭ в Лосино-Петровском

Традиционную всероссийскую акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» провели в Лосино-Петровском. В этом году она состоялась уже в восьмой раз.

Главная задача мероприятия — показать родителям, как проходит процедура ЕГЭ, чтобы они лучше понимали своих детей-выпускников. Участниками стали представители родительской общественности из Лосино-Петровского, Фрязина, Щелкова и Звездного городка.

Также участие приняли сотрудники управления социальной сферы администрации, общественники и педагоги. Они прошли все этапы экзамена и тестирование по базовой математике.

Отметим, что акция проходит в разных муниципалитетах Подмосковья. К примеру, в Ленинском округе участие приняли около 1300 выпускников школ этого года, а также их мамы и папы. Количество родителей, желающих принять участие, ежегодно растет.