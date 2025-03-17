Родители школьников сдали пробный ЕГЭ в Дубне

Более 50 человек поучаствовали в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Дубне. Они попробовали свои силы в тестировании по базовому курсу математики.

Участие в акции приняли представители разных профессий — инженеры и парикмахеры, айтишники и врачи. К примеру, пробный ЕГЭ написал муниципальный депутат Никита Вожов. Его дочери в следующем году предстоит сдавать экзамен.

«Теперь я понимаю, что чувствуют наши дети, когда они решают эти задания. Но, их к этому готовят, они постоянно это решают. Приду сейчас домой и дочери скажу, чтобы не волновалась. У нее все получится, она все это знает», — отметил Никита Вожов.

Родителям предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по базовому курсу математики за 15 минут. Всего 25 заданий.

«У Дубны всегда высокие результаты государственной итоговой аттестации. Так, наши показатели по числу выпускников, сдавших три предмета больше, чем на 220 баллов и 250 баллов, второй год подряд выше областных», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.