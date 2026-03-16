Родители школьников сдали ОГЭ вместе с детьми в Можайске

Ежегодная акция «ОГЭ для родителей» прошла 13 марта в школе № 3. Участниками стали родители и девятиклассники из разных школ округа.

Перед началом пробного экзамена собравшихся поприветствовала директор школы, депутат Совета депутатов Татьяна Кынчева. Взрослые и школьники прошли всю официальную процедуру: от проверки металлодетектором до написания работы. В аудиториях работали камеры видеонаблюдения, велся строгий контроль, телефоны и личные вещи оставили за порогом. Участникам объяснили правила заполнения бланков и рассадки.

В этом году им предложили сокращенный вариант экзамена по русскому языку — обязательному предмету для получения аттестата.

Главная цель акции — психологически подготовить семьи к экзаменационному периоду. Одна из участниц призналась, что, оказавшись за партой и увидев бланки, начинаешь иначе относиться к экзаменам. Теперь она сможет поддержать ребенка и объяснить, что бояться нечего, если готовился.

Мероприятие призвано показать, что основной государственный экзамен — прозрачная и понятная процедура, где каждый может рассчитывать на справедливую оценку знаний.