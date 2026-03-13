Родители школьников сдали ЕГЭ вместе с детьми в Волоколамске

Пробный экзамен по математике прошел 12 марта в школе № 2 в рамках всероссийской акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Участие в нем также приняли представители администрации, благочиния и местного отделения Ассоциации ветеранов.

Взрослые прошли через всю официальную процедуру: от проверки металлодетектором до заполнения бланков. Им напомнили о запрете телефонов и шпаргалок, объяснили правила оформления работ.

Перед началом заместитель главы округа Елена Филатова пожелала участникам спокойствия и уверенности. Советами по борьбе с волнением поделились председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева и учитель математики и информатики Наталия Абрамочкина.

Родители поблагодарили организаторов за возможность лично пройти через всю процедуру и лучше понять, что ждет их детей на реальных экзаменах.