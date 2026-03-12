Родители школьников сдали ЕГЭ в Химках

12 марта в лицея № 12 состоялась акция, во время которой родители на день поменялись местами с детьми. Они прошли все этапы совершенно без подготовки.

Глава округа Инна Федотова, директор лицея № 12 Юлия Ишкова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, а также почетный гражданин Химок и заслуженный работник образования Подмосковья Галина Державина приняли участие в акции.

Николай Томашов отметил, что экзамены для выпускников — это всегда стресс, но часто родители волнуются даже больше детей. Цель акции — показать процесс изнутри, снять психологическое напряжение и доказать, что в итоговой аттестации нет ничего страшного.

Сев за парты, родители по-настоящему осознали, через что проходят их дети. Многие удивились, ощутив знакомые подростковые эмоции — от легкой паники до напряженной сосредоточенности и облегчения после сдачи. Этот опыт сблизил их с детьми и научил лучше их поддерживать.

По словам Юлии Ишковой, когда родители проходят экзаменационные процедуры, они лучше понимают переживания детей. Такие акции помогают снять страхи, поддержать ребят и показать, что школа и семья — одна команда, помогающая выпускникам успешно пройти важный этап.

Акция помогла объединить школу, учеников и их семьи и сделала подготовку к экзаменам комфортнее.