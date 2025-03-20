Родители школьников сдали ЕГЭ по математике в Раменском

В школе № 21 прошла традиционная ежегодная акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», предоставившая взрослым возможность почувствовать себя в роли выпускников и лично испытать процедуру сдачи единого государственного экзамена.

Родители и руководители учебных заведений округа смогли проверить свои знания на пробном ЕГЭ по математике базового уровня, пройдя все этапы экзаменационного процесса — от прохождения через металлодетектор до заполнения экзаменационных бланков.

«Цель — показать родителям, что ЕГЭ — это прозрачная и понятная система. Когда взрослые сами проходят через процедуру, они перестают ее бояться и могут поддержать своих детей», — отметила председатель комитета по образованию Раменского округа Наталья Асеева.

В этом году ЕГЭ в Раменском округе предстоит сдать 1185 одиннадцатиклассникам.