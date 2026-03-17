Родители школьников Раменского округа сдали пробный ЕГЭ по математике

Раменский округ присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе». Родителям выпускников предоставили возможность проверить свои знания по математике базового уровня.

Желающих пройти испытание по математике в Раменской гимназии оказалось много — более 150 человек.

«Я думаю, что здорово, когда есть такая интеграция и погружение родителей в учебный процесс, особенно когда это поддерживается еще и школами, и учебной частью администрации», — поделилась мать одиннадцатиклассника Ильинской школы № 26 Наталья Кабанова.

Первым делом участники прошли регистрацию. Затем в классе провели небольшой инструктаж. За порядком следили наблюдатели и видеокамеры. Родители в полной мере смогли проверить свои знания, моральное состояние, а также организацию процедуры, чтобы в будущем понимать, как поддержать ребенка.