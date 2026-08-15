Родители школьников проверили готовность школы № 16 к учебному году в Серпухове

14 августа депутат окружного Совета Надежда Еремина и активные родители посетили школу № 16 комплекса «Эффективная школа», чтобы лично проверить готовность образовательного учреждения к приему детей в новом учебном году. Инспекторы оценили состояние классов, актового зала и столовой, санитарное состояние и укомплектованность кабинетов, отметив, что ремонт выглядит максимально свежим.

После капитального ремонта в школе увеличилось количество кабинетов и помещений. Каждый этаж имеет свою цветовую гамму, а стены рекреаций украшают рисунки и выставки работ учащихся. Особой гордостью образовательного учреждения стали городок для изучения правил дорожного движения и центр молодежных инициатив.

Школа № 16 является региональной площадкой по духовно-нравственному воспитанию детей и входит в топ лучших образовательных учреждений по внедрению инноваций и масштабных проектов. По итогам проверки приемка школы получила оценку «5+».

Меньше чем через месяц школьники сядут за парты, а в коридорах вновь зазвучит звонкий детский смех.