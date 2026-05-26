Родители школьников прошли диспансеризацию в Богородском округе

23 мая в Центре образования «Богородский» в Ногинске организовали диспансеризацию для родителей учеников. За день обследование прошли 38 человек, которым предложили полный комплекс базовых медицинских проверок.

Проверку здоровья провели прямо на территории образовательного учреждения. Родителям не пришлось посещать поликлинику или записываться на прием в разные отделения. Врачи работали в школе в течение дня, а участники могли пройти несколько обследований за одно посещение.

В программу вошли анализы крови, электрокардиограмма, флюорография, маммография и консультация терапевта. После осмотра каждый участник получил рекомендации по дальнейшему наблюдению за здоровьем и профилактике возможных заболеваний.

Родители отметили удобство такого формата. По их словам, пройти обследование рядом с домом оказалось намного проще, чем выделять отдельное время на визит в медицинское учреждение.

«Очень удобно, что все организовали прямо в школе. Не нужно ехать в поликлинику и тратить на это целый день», — поделилась одна из участниц диспансеризации.

В Центр образования «Богородский» также приехал главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц. Он пообщался с участниками и подчеркнул важность регулярных профилактических обследований.

Подобный формат работы в Богородском округе используют для повышения доступности медицинской помощи. Совместная работа образовательных учреждений и системы здравоохранения позволяет привлечь больше жителей к регулярной проверке здоровья.