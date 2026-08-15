Родители школьников оценили качество подготовки гимназии № 7 в Чехове

Гимназия № 7 в Чехове завершает подготовку к новому учебному году в рамках Народной программы «Единой России». Готовность учреждения проверена в ходе комплексной оценки, в том числе в формате «родительской приемки», где специалисты, родители и депутаты осмотрели здание, кабинеты и прилегающую территорию, а также зафиксировали возможные недочеты для устранения до 1 сентября.

Депутат Государственной Думы Александр Коган, принявший участие в осмотре, напомнил, что формат «родительской приемки» был введен в 2021 году. Он предусматривает участие родителей вместе с депутатами, ответственными за реализацию Народной программы, и учителями в приемке объектов после ремонта. По его словам, эта практика позволяет учитывать мнение всех заинтересованных сторон и обеспечивает качественный контроль.

Образовательная инфраструктура гимназии сформирована с учетом современных стандартов. В распоряжении школьников — учебные кабинеты, оснащенные интерактивными панелями, два спортивных зала, специализированные мастерские, ИТ-класс и библиотека с цифровой зоной. Для внеурочной деятельности на базе школы действуют театральная студия, медиацентр и кружок робототехники.