Родители школьников оценили качество подготовки гимназии № 7 в Чехове
Гимназия № 7 в Чехове завершает подготовку к новому учебному году в рамках Народной программы «Единой России». Готовность учреждения проверена в ходе комплексной оценки, в том числе в формате «родительской приемки», где специалисты, родители и депутаты осмотрели здание, кабинеты и прилегающую территорию, а также зафиксировали возможные недочеты для устранения до 1 сентября.
Депутат Государственной Думы Александр Коган, принявший участие в осмотре, напомнил, что формат «родительской приемки» был введен в 2021 году. Он предусматривает участие родителей вместе с депутатами, ответственными за реализацию Народной программы, и учителями в приемке объектов после ремонта. По его словам, эта практика позволяет учитывать мнение всех заинтересованных сторон и обеспечивает качественный контроль.
Образовательная инфраструктура гимназии сформирована с учетом современных стандартов. В распоряжении школьников — учебные кабинеты, оснащенные интерактивными панелями, два спортивных зала, специализированные мастерские, ИТ-класс и библиотека с цифровой зоной. Для внеурочной деятельности на базе школы действуют театральная студия, медиацентр и кружок робототехники.
Учитель физкультуры Татьяна Шельменко отметила, что школа оборудована новым инвентарем — есть волейбольные и баскетбольные мячи, маты, сетки, кольца, что позволяет проводить занятия на высоком уровне. Учитель начальных классов Татьяна Чаплыгина подчеркнула, что каждый класс оснащен интерактивной доской и наглядными материалами, что делает уроки более наглядными и интересными для детей.
Родители также высоко оценили состояние школы. Оксана Ермоленко, мама ученика 10 класса, отметила просторные, светлые и уютные классы, новую мебель и интерактивное оборудование. Юлия Федоткина, мама учеников 8 и 9 классов, обратила внимание на соблюдение мер безопасности — пожарную сигнализацию, охрану и пропускной режим, подтвердив, что дети находятся под контролем.
Комиссия оценила состояние здания, прилегающих территорий, оснащенность кабинетов и пищеблоков необходимым оборудованием. Совместные усилия властей, специалистов и родителей позволяют своевременно готовить школы к учебному году и обеспечивать детям комфортные и безопасные условия для получения знаний.