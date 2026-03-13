Родители школьников Одинцова написали ЕГЭ по базовой математике

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» уже в десятый раз прошла во всех регионах страны. Образовательный центр «Флагман» стал главной площадкой в Одинцовском округе.

Рособрнадзор проводит данную акцию, чтобы родители смогли познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте, объяснить все нюансы детям. Проект предусматривает все этапы экзамена: регистрацию на входе, проверку документов, рассадку по аудиториям, ограниченное время. Телефоны остаются за дверью, с собой в кабинет можно взять только черные ручки.

Бланк базового экзамена по математике включает задачи на проценты, анализ графиков и диаграмм, уравнения и неравенства, а также геометрию — периметры, площади и свойства фигур. Большинство школьников справляются с экзаменом с первого раза. Оценку «пять» получают около 36% ребят — для этого нужно набрать не менее 17 баллов из 21 возможного. Родителей на акции оценивали по такой же шкале. Работы уже отправлены на стандартную процедуру проверки.

«Многие родители признаются — после такого эксперимента на волнение своих детей перед экзаменами они смотрят совсем иначе. Кто-то с улыбкой сегодня рассказывал, что в последний раз открывал учебник по алгебре десятки лет назад. Но, получив бланк с заданиями, все быстро вспоминают школьные годы — и заодно понимают, почему старшеклассники так переживают перед экзаменами. Это ценный опыт, который важно пройти родителям. Мы постарались организовать для этого все условия. В акции в Одинцове поучаствовали 60 человек», — рассказала заместитель директора образовательного центра «Флагман» Наталья Куфаева.