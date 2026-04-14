Родители проверили школьный завтрак в лицее № 8 Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск продолжают проводить проверки школьного питания в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Родительский контроль». Очередная дегустация прошла 14 апреля в лицее № 8 с участием родительской общественности.

К проверке присоединилась член местной фракции «Единая Россия», депутат Совета депутатов округа Светлана Лаврова. Участникам предложили завтрак, включающий кашу «Дружба», йогурт, ягодный соус, кофейный напиток и хлеб. После приема пищи родители заполнили чек-листы, где оценили свежесть продуктов, качество приготовления, сервировку и подачу блюд, а также оставили свои комментарии.

«Меню постепенно расширяется: вводятся новые позиции с учетом пожеланий учащихся и их родителей. Работники столовой отмечают, что обновленный ассортимент пользуется популярностью у детей. Кроме того, в течение недели отсутствуют повторы — каждый день предлагаются разные первые и вторые блюда», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В текущем учебном году рацион в образовательных учреждениях стал более разнообразным. Помимо традиционных каш и омлетов, на завтрак учащимся предлагают вареники, хлопья с молоком, йогурты и блины со сгущенным молоком или вареньем. В обеденное меню добавлены новые блюда, среди которых говядина по-мексикански с гречкой, плов и овощной суп «Минестроне» с кабачком.

«Родители остались очень довольны. Каша понравилась, сказали, что вспомнили свое детство. Рацион питания сбалансированный и соответствует единому стандарту Московской области. Такие проверки проходят во всех школах и детских садах округа на регулярной основе», — подчеркнула Светлана Лаврова.

Принять участие в дегустации могут все родители или законные представители учащихся — не чаще одного раза в три месяца. Для этого необходимо обратиться к классному руководителю или социальному педагогу, либо подать заявку через ФГИС «Моя школа».