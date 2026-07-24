Родители проверили ремонт Кузнецовской школы в Павловском Посаде

В этом году учреждение отмечает 40-летие. За все время работы здесь не проводилось такого масштабного обновления: ранее выполнялись только отдельные ремонтные работы, а сейчас школа проходит комплексную модернизацию в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 77,7%. Демонтажные и общестроительные работы практически завершены, продолжаются монтаж инженерных систем, отделка помещений и благоустройство территории. Фасад готов на 93%, кровля — на 90%, инженерные коммуникации — на 70%, чистовая отделка выполнена на 40%. На объекте ежедневно работают 56 специалистов и задействованы две единицы техники.

После завершения ремонта школа полностью преобразится. В здании появятся современные учебные кабинеты и лаборатории, обновленный спортивный зал для занятий самбо и футболом, а также открытое спортивное ядро, доступное не только ученикам, но и жителям округа. Кроме того, после перепланировки будет создан полноценный пищеблок.

«Родители, несмотря на активную фазу работ, остались довольны увиденным и выразили надежду на скорое завершение. Мы также держим ход ремонта на контроле. Завершить капитальный ремонт планируем к 1 сентября 2026 года. Наши дети заслуживают учиться в комфортных, безопасных и современных условиях», — отметил Сергей Балашов.

Работы планируют завершить к началу нового учебного года.