Родители проверили ремонт кровли детского сада в Солнечногорске

15 июня в пгт Голубое городского округа Солнечногорск прошла проверка состояния кровли детского сада после проведенного ремонта. В осмотре участвовали представители администрации, депутаты и родители воспитанников.

В детском саду, построенном в 2019 году, в этом году выполнили ремонт отдельных участков крыши. Работы провели после появления необходимости обновления кровельного покрытия. На данный момент все запланированные задачи завершены, конструкция приведена в нормативное состояние.

Осмотр организовали с участием директора Андреевской школы, депутата Совета депутатов округа от фракции «Единая Россия» Ирины Донской и представителей родительского комитета. Участники оценили качество выполненных работ и состояние здания после ремонта.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина подчеркнула важность регулярного контроля за состоянием образовательных учреждений.

«Мы понимаем, как важно своевременно проводить текущий ремонт, чтобы здания оставались безопасными и современными. Участие родителей в таких проверках помогает наладить прямой диалог и убедиться, что результат соответствует ожиданиям», — сказала она.

В округе также продолжается обновление других образовательных объектов. Капитальный ремонт ведется в Менделеевской школе и Радумльском лицее-интернате.