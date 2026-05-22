Родители проверили питание в Менделеевской школе в Солнечногорске

В корпусе «Ржавки» 21 мая прошла очередная проверка качества меню в рамках губернаторской программы «Родительский контроль». Шесть родителей вместе с депутатом Совета депутатов от «Единой России» Любовью Игнатовой оценили обед.

Участники дегустировали суп «Минестроне», отварной картофель с зеленью, котлету, зеленый горошек, кукурузу, огурцы и смородиновый компот. Родители дали высокую оценку предложенному меню, отметили наваристость и сытность супа, а также подтвердили, что блюда нравятся детям.

Заместитель главы округа Ирина Тишина подчеркнула, что регулярные проверки дают отличный результат: качество еды остается на высоком уровне, а рацион соответствует требованиям полезного и сбалансированного питания. По ее словам, обратная связь от родителей крайне важна.

Такие проверки в муниципалитете проходят на постоянной основе. Принять участие в дегустации в дошкольных и школьных учреждениях округа могут все желающие родители или законные представители. Для этого нужно обратиться к классному руководителю или социальному педагогу, либо самостоятельно подать заявку через сервис «Моя школа».