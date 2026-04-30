Родители проверили питание школьников в Солнечногорске

В школе «Лесные озера» деревни Новая родители вместе с депутатом Совета депутатов округа Владимиром Недвижаевым продегустировали ученический завтрак. Взрослые оценили хлопья с молоком, бутерброд с сыром, печенье, яблоко и напиток на выбор — какао или чай.

После завтрака родители заполнили оценочные листы. В них они отметили качество продуктов, а также сервировку и подачу блюд. Депутат Владимир Недвижаев является членом местной фракции «Единая Россия».

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина рассказала о важности таких проверок.

«Программа „Родительский контроль“ губернатора Подмосковья Андрея Воробьева позволяет сделать процесс организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях максимально прозрачным. Такие проверки в округе проходят на регулярной основе», — сказала Ирина Тишина.

Любой родитель или законный представитель ученика может принять участие в дегустации меню в детских садах и школах. Для этого нужно обратиться к классному руководителю или социальному педагогу. Также можно самостоятельно подать заявку через систему «Моя школа».