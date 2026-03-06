Родители проверили качество школьного питания в лицее Солнечногорска

В лицее № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске 5 марта прошла проверка организации питания учащихся. Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Родительский контроль», который действует на территории Московской области с 2020 года.

В оценке качества школьного меню приняли участие родители учеников. Вместе с ними процесс питания в образовательном учреждении оценил руководитель местной общественной приемной «Единая Россия», депутат Совета депутатов округа Артем Жаров.

Проект направлен на повышение открытости системы питания в школах и детских садах. Родители получают возможность лично ознакомиться с меню и попробовать блюда, которые ежедневно готовят для детей. В ходе проверки участникам предложили обед, состоящий из супа картофельного с рисом, отварного картофеля с зеленью, рубленых котлет из говядины, свежих овощей — огурцов и помидоров, а также киселя.

«Такие мероприятия позволяют не только убедиться в соблюдении нормативов и стандартов, но и получить обратную связь от родителей по качеству питания. Родительский контроль проводят на регулярной основе во всех образовательных учреждениях муниципалитета», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В образовательных учреждениях округа питание организовано по единому стандарту Московской области. Рацион составлен с учетом норм калорийности и содержания необходимых микроэлементов и согласован с Министерством образования и Управлением Роспотребнадзора.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность поварам за вкусные обеды, которые они готовят для наших детей. Все родители, принявшие участие в дегустации, остались очень довольны качеством и разнообразием блюд», — отметил руководитель местной общественной приемной Единая Россия, депутат Совета депутатов округа Артем Жаров.

Присоединиться к дегустации может родитель или законный представитель учащегося. Такая возможность предоставляется один раз в три месяца — для участия необходимо обратиться к классному руководителю, воспитателю или социальному педагогу, либо оставить заявку через систему ФГИС «Моя школа».