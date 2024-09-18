Родители проверили качество школьного питания в Истре

Участие в этом мероприятии принимают как родители учеников, так и дошкольников. Народные контролеры в первую очередь обращают внимание на полноту и сбалансированность питания. Изучают ежедневное меню и разнообразие блюд. Проверяют содержание пищеблоков, мест приема пищи детей и, конечно, сами дегустируют продукты. Также они могут оставить пожелания или замечания персоналу в специальном журнале.

Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд. Для наибольшей объективности проект подразумевает дегустацию не в какой-нибудь конкретный день, а в несколько подряд или по выбору.

Напомним, уточнить все организационные моменты по участию в «Родительском контроле» можно в своей школе или детском саду.

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