Родители проверили качество школьного питания в Химках

В школе «Триумф» городского округа Химки прошел общественный контроль организации питания. Родители вместе с депутатами оценили вкус блюд и убедились в их безопасности.

Взрослые попробовали обеденное меню, которое ежедневно предлагают ученикам. Повара приготовили овощной суп, тушеный картофель с мясной котлетой, салат, компот из сухофруктов, белый и серый хлеб. Каждое блюдо гости оценили в специальных анкетах.

«Пища должна приносить пользу и удовольствие растущему организму. Мы строго следим за качеством продуктов, соблюдением технологий приготовления и разнообразием рациона», — заявил депутат партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

Представители школы рассказали, как организовано питание. Все блюда готовят прямо в столовой учебного заведения. Продукты поступают со школьного комбината питания. Каждое блюдо имеет сертификат качества и готовится по технологической карте. Меню соответствует государственным стандартам.

По санитарным правилам в еде минимальное количество соли, сахара и насыщенных жиров, исключены специи. Пищу готовят на пару, отваривают или запекают. Это сохраняет вкус продуктов и витамины. Одни и те же блюда не повторяются в течение двух дней подряд.

По итогам анкетирования 95 процентов оценок оказались положительными. Родители убедились, что школьная еда соответствует всем требованиям качества и безопасности.