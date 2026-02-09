Родители проверили качество школьного питания в гимназии Солнечногорска

С начала учебного года меню для школьников было обновлено. В рационе стало больше свежих овощей и фруктов, появились йогурты и зерновые хлопья. Также расширили список горячих блюд, добавив суп «Минестроне» и говядину по-мексикански, а в выпечку включили круассаны и кексы с цукатами.

Питание формируют по единому стандарту Московской области. Рацион соответствует нормам калорийности и содержания питательных веществ, а также утвержден профильным Министерством и Роспотребнадзором.

«График посещений выстроен таким образом, чтобы он был удобен для родителей учащихся всех смен и ступеней образования — от начальных до старших классов. Наша цель — обеспечить максимальную прозрачность процесса», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Контроль качества питания проводят во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях округа. Для участия в дегустации родителям нужно заранее обратиться к классному руководителю или записаться через ФГИС «Моя школа». Посещать такие проверки можно один раз в три месяца.