Родители проверили качество питания в школе № 5 Солнечногорска

26 марта в школе № 5 в Солнечногорске прошла очередная дегустация школьного питания в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Родительский контроль». В мероприятии принял участие депутат окружного совета, член местной фракции «Единая Россия» Александр Поляков.

Родители попробовали обед, включавший овощной суп, картофель с котлетой и зеленью, а также овощное ассорти. Участники отметили, что блюда были вкусными и напоминали домашнюю кухню. После трапезы каждому предложили заполнить специальные чек-листы для оценки свежести и качества продуктов, сервировки и подачи блюд, а также оставить свои комментарии.

«Школьное питание в муниципалитете полностью соответствует единому стандарту Московской области, сбалансировано по содержанию калорий и микроэлементов, согласовано с профильным Министерством образования и Управлением Роспотребнадзора», — подчеркнула заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Каждый родитель или законный представитель учащегося может один раз в три месяца принять участие в дегустации меню в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Для записи на проверку необходимо обратиться к классному руководителю или социальному педагогу, либо подать заявку самостоятельно через ФГИС «Моя школа».