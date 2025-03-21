Родители проверили качество питания в школе имени Марченко в Лосино-Петровском

В образовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский продолжают реализовывать губернаторский проект «Родительский контроль». Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец и родители учеников школы имени Михаила Марченко проверили качество питания в столовой учебного заведения.

Комиссия продегустировала борщ, икру из кабачков, запеченный картофель, рыбную котлету и кисель. Участники высоко оценили качество питания и обсудили все интересующие их вопросы.

Помимо этого, собравшиеся провели внеплановую проверку состояния пищеблока, маркировки и сроков годности продуктов. Они отметили, что в школе созданы все условия для организации горячего питания учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что нужно уделять внимание качественному питанию школьников.