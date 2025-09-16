Родители проверили качество питания в нескольких школах Чехова

Инициатива «Родительский контроль» позволяет следить за тем, насколько качественную пищу употребляют дети. В рамках мониторинга родители школьников Чехова оценили меню, график приема пищи, объемы порций, условия соблюдения правил личной гигиены, а также санитарно-техническое содержания обеденного зала.

Подобные мероприятия позволяют убедиться в том, что дети получают сбалансированное и здоровое питание. Так, проверки на соответствие всем требованиям прошли в Любучанской школе, в образовательном учреждении в селе Молоди и в гимназии № 7.

«Это очень полезный опыт, я своими глазами увидела, как организовано питание для детей. В прошлом году несколько подруг в разных школах приняли участие в проекте, а в этом году и я дошла до нашей столовой. Было вкусно! А еще нахлынула ностальгия по собственным школьным годам, правда такого питания у нас тогда не было», — поделилась мама ученицы гимназии № 7 Марина.

В конце триместра школьники могут проголосовать и сообщить, насколько вкусно их кормят.

Продукты и технологии приготовления утверждает Министерство образования Московской области. Требования к поставщику очень высокие. За качеством питания пристально следят сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры, общественных организаций и школы.