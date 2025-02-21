Родители проверили качество питания в детском саду «Светлячок» в Реутове

Очередная проверка прошла в рамках программы «Родительский контроль», которая действует в городском округе уже несколько лет. Представители родительской общественности и депутаты посетили детский сад, чтобы оценить качество комплексного обеда и выдать свои рекомендации.

Перед дегустацией блюд участники проверки осмотрели пищеблок. Все зоны приготовления были разделены: холодный и горячий цеха соответствовали санитарным нормам. Особое внимание уделялось вкусу и качеству еды. Оценивали не только баланс белков, жиров и углеводов, но и соответствие блюд технологическим картам, а также размер порции.

Меню дошкольного учреждения включает только полезные и вкусные блюда. В день проверки на обед детям предложили витаминный салат, куриный бульон с лапшой, плов с котлетой, хлеб и компот. «Вкусно, ароматно и красиво», — вынесли вердикт родители.

Депутат окружного совета Геннадий Коконин признался, что был удивлен и восхищен качеством питания. «Мы зашли в столовую, это был как будто ресторан. Пища очень вкусная, мы сделали пробу», — отметил он.

Напомним, что все желающие родители могут записаться на проверку через школьный портал и лично оценить качество питания в детских садах и школах.