Родители проверили качество питания в детском саду Солнечногорска

В детском саду № 57 микрорайона Тимоново прошла дегустация блюд для родителей. Мероприятие организовали в рамках партийного проекта Единой России «Родительский контроль», который направлен на открытость системы школьного и дошкольного питания и позволяет взрослым лично оценить рацион воспитанников.

Участникам предложили попробовать три позиции из меню для детей от 3 до 7 лет: картофельный суп с мясом и рисом, тушеную капусту с мясом и ягодный компот. Состав блюд для всех возрастных групп одинаковый, различие касается только объема порций. Рацион соответствует единому стандарту Московской области, сбалансирован по калорийности и содержанию микроэлементов, а также согласован с профильным Министерством и Роспотребнадзором.

«С начала 2025 года на территории муниципалитета провели более 70 проверок качества блюд в образовательных учреждениях. В текущем учебном году увеличилось количество сезонных фруктов, а также расширился ассортимент мясных и рыбных позиций. Мы благодарны родителям за активное участие и неравнодушие. Совместная работа позволяет корректировать меню и формировать у детей культуру здорового питания с раннего возраста», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Мониторинг качества питания проводится на постоянной основе во всех детских садах и школах округа. Чтобы присоединиться к дегустации, родителям необходимо обратиться к руководителю учреждения, воспитателю или социальному педагогу. Также доступна самостоятельная запись через ФГИС «Моя школа».